Il co-pilota Marc Martí, vincitore nel FIA World Rally Championship, ha elogiato la "progressione" che Nil Solans sta facendo durante la sua prima stagione ERC.

Solans è passato al FIA European Rally Championship nel 2021 come campione spagnolo Gravel in carica con il supporto del Rallye Team Spain.



Dopo aver terminato con un bel quarto posto al 77° Rally di Polonia ORLEN il mese scorso, si è piazzato 11° al Rally Liepāja lo scorso fine settimana dopo aver perso tempo aprendo la strada nell'ultimo giorno dell'evento.



Martí, tre volte vincitore nel campionato del mondo, ha lavorato con Solans dal 2018 e valuta molto bene il suo connazionale.



"Nil sta facendo davvero un ottimo lavoro e sono molto contento della sua progressione", ha detto Martí. "Questi sono nuovi rally per noi, sono veloci ed è difficile avere la fiducia nelle note alla velocità con cui arriviamo nelle curve. Ma confrontando con gli altri piloti che hanno più esperienza abbiamo fatto tempi molto buoni anche se la posizione sulla strada non era la migliore dopo le qualifiche.



"Dovremmo avere grande fiducia per il futuro. Credo in Nil, siamo amici e abbiamo un buon rapporto. Sono davvero carico di lavorare con lui. Spero che possa avere un programma per il futuro".

