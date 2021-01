Yves Matton, direttore Rally FIA, in una intervista a FIA Rally Newsletter #7, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il lavoro fatto nel 2020 durante la pandemia di Coronavirus.



"Eurosport Events ha fatto veramente un ottimo lavoro, cominciando subito a darsi da fare durante il primo lockdown per correre in Italia, paese che ha sofferto moltissimo - ha detto il francese - Hanno sempre lottato per cambiare i piani in anticipo e alla fine ne è venuto fuori un grande campionato, conclusosi con il Rally Islas Canarias. Ci sono state sorprese perché solitamente non piove in questa gara, il che è stato bello per la sfida decisiva dei titoli fra piloti e navigatori, dando più valore ad essi".



La stagione 2021 dell'ERC comincia con il Rally Serras de Fafe e Felgueiras in Portogallo il 12-14 marzo.