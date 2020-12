L'ERC Junior nel 2021 ha introdotto l'utilizzo della vettura Rally3 e il vincitore della categoria avrà in premio la partecipazione al FIA Junior World Rally Championship nel 2022.



Il Direttore Rally FIA ha detto: “Questa è la prima azione nel processo di ridefinizione della piramide sportiva del rally con ulteriori annunci previsti per l’inizio del 2021. Nel frattempo, qualsiasi iniziativa che crei un percorso chiaro tra il FIA ERC e il FIA WRC è da applaudire e sono molto contento che abbiamo potuto sederci con M-Sport, Pirelli ed Eurosport Events con il chiaro obiettivo di raggiungere i nostri comuni".



"E’ fondamentale per il futuro del nostro sport che ai giovani piloti siano date opportunità accessibili per costruire la loro esperienza internazionale in macchine a quattro ruote motrici e questo progetto lo fa”.