Il FIA European Rally Championship si congratula con Deborah Mayer per la nomina a presidente della Commissione FIA Women in Motorsport.

Pilota e imprenditrice francese, i progetti attuali della Mayer e la sua passione per l’inclusione femminile nel motorsport sono una vera motivazione e ispirazione.“Sono onorata e molto orgogliosa di iniziare questo nuovo capitolo come presidente della Commissione Donne nel Motorsport della FIA”, ha detto la Mayer. “La mia passione per le corse e l’inclusività delle donne nel motorsport è qualcosa che è molto vicino e caro a me, e il mio desiderio di continuare il grande progresso che è stato fatto all’interno della FIA negli ultimi anni è estremamente alto”.Mayer segue Michèle Mouton nel ruolo di Presidente della Commissione FIA Women in Motorsport. Clicca QUI per saperne di più sul movimento FIA Women in Motorsport.Foto: Facebook.com/FIAWomenInMotorsport