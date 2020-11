E' il miglior piazzamento nella serie per l'austriaco, che nella PS12 ha anche sfiorato il successo cronometrico, terminando per 2" alle spalle di Oliver Solberg con la Ford Fiesta R5 MkII condivisa con Poldi Welsersheimb.



“Siamo felici perché abbiamo visto che è tornato il passo migliore - spiega il pilota della Drift Company - E' stato un rally veramente difficile, infatti molti sono finiti fuori. Grazie a Poldi e al team per l'ottima macchina, il risultato è buono e anche il lavoro fatto".