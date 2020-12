Solo il Campione FIA ERC Alexey Lukyanuk ha fatto meglio dell'austriaco negli 11,85km della prova, il che dimostra il potenziale per portacolori del DriftCompany Rally Team.



“All'inizio dell'anno abbiamo sofferto moltissimo con questa macchina, ma pian piano ci abbiamo preso la mano - spiega il Campione nazionale 2018, 16° al traguardo affiancato da Poldi Weisersheimb - Ringrazio Poldi e il team per il grande lavoro fatto sulla macchina".



"E' stato un rally fantastico e ci siamo divertiti tantissimo. Peccato per il problema alla frizione nella Tappa 1, ma nella 2 abbiamo chiuso ottavi assoluti con ottimi tempi e spingendo fortissimo".