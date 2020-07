Mayr-Melnhof pronto ad andare forte con la Fiesta

-

Niki Mayr-Melnhof si prepara per una stagione completa nel FIA European Rally Championship con una Ford ancora più veloce.

L'austriaco ha infatti una Fiesta R5 MkII completamente aggiornata dalla M-Sport per il 2020 che gli dà grosse speranze.



“Sapevamo che era una bella occasione e che la macchina sarebbe stata più veloce - ha detto Mayr-Melnhof - La cosa principale riguarda il motore, che è più potente, specialmente a bassi regimi. E' stato abbassato anche il bilanciamento del peso, lo sterzo è più basso e questo dà un grande vantaggio".



“Cinque o sei anni fa ho guidato una WRC e oggi posso dire che lo sterzo è simile. Sono tutti piccoli cambiamenti che migliorano la macchina, sia in guidabilità che semplicità nel farlo. Speriamo di essere veloci”.



Dopo i test di martedì, Mayr-Melnhof può dirsi pronto avendo anche fatto un paio di rally in Ungheria e Repubblica Ceca.



“Dobbiamo ancora lavorare un pochino sull'assetto, ma con noi c'è un ingegnere della M-Sport che è venuto apposta per farci tirare fuori il massimo dalla vettura - aggiunge il pilota della Drift Company - Anche io debbo tirare fuori il massimo, ma sono molto contento di essere tornato a correre e spero di poter fare un bello spettacolo".

