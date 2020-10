L'austriaco ha avuto problemi sia al Rally di Roma Capitale che al Rally Liepāja, ma dopo un test con la sua Ford Fiesta R5 MkII in Portogallo spera che il nuovo approccio paghi.



“Ci siamo dedicati un po' di più alla preparazione, che è importantissima, ma in questi tempi non abbiamo avuto tantissimo tempo per farla a modo - spiega il pilota della DriftCompany Rally - Spero di poter trarre vantaggio dalla cosa, siamo debuttanti a Fafe, ma è una gara nuova per tutti e mi auguro di poter riavvicinare gli altri in classifica.



“L'obiettivo è arrivare alla fine e ottenere un buon risultato, ma vorrei potermi divertire e avere un buon ritmo senza incorrere in sfortune, visto che nelle ultime due gare siamo stati bersagliati".