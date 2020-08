L'austriaco è incappato in problemi che lo hanno relegato al 14° posto con la Ford Fiesta R5 MkII.



“"E' stata molto dura - ha detto il pilota del DriftCompany Rally Team a Julian Porter di ERC Radio - Il primo giorno ho combattuto con auto e con me stesso... con tutto, insomma!"



“La Tappa 2 è stata una ricerca del ritmo, dopo l'incidente di Callum Devine l'ho perso, ma alla fine ci siamo arrivati e posso dire che il rally è stato fantastico. E' stata durissima, ma a me piace così. Tutto il team ha lavorato per risolvere i problemi e torneremo più forti".