Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy si è subito comportato bene con la Hyundai, convincendo i suoi capi a portarlo anche in Spagna.



“E' stato decisamente complicato in tutto e per tutto, ogni PS era diversa per quanto riguarda il cambio di livello di aderenza - ha detto il 21enne al settimanale britannico Motorsport News - Entrando nell'ultimo giro di PS eravamo in lotta per la top 10, ma ci è stato ordinato di portare la macchina al traguardo. Penso che non andando in battaglia o facendo qualcosa di stupido e non commettendo errori, abbiamo fatto un buon rally e penso sia statp notato".



"Abbiamo avuto un approccio costante e ha dato i suoi frutti. Ricevere la telefonata per andare al Rally Islas Canarias è un altro sogno che si avvera, due rally ERC di fila è sicuramente qualcosa a cui non ho mai pensato all'inizio dell'anno. Siamo contenti e dovremo ricominciare il duro lavoro e sfruttare al meglio l'opportunità".



McErlean, affiancato da Keaton Williams, sarà compagno di squadra di Callum Devine nel team della federazione irlandese.



Entrambi guideranno le i20 R5 il weekend del 26-28 novembre.