Josh McErlean dopo aver corso nel FIA European Rally Championship in Ungheria e Canarie, è andato all'ACI Rally Monza concludendo a punti in WRC3 e 17° assoluto.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy aveva terminato con un ottimo 11° piazzamento al Rally Hungary al debutto nell'ERC con la Hyundai i20 R5, per poi centrare la Top20 al Rally Islas Canarias.



Anche nel Mondiale si è distinto bene, nonostante fosse alla seconda uscita.



“Sono assolutamente elettrizzato nell'aver ottenuto un piazzamento del genere per la Motorsport Ireland Rally Academy e Hyundai Motorsport Customer Racing, è fantastico - ha detto McErlean, che era affiancato da Keaton Williams - Era già un sogno correre questo evento e l'opportunità l'ho colta al volo, sono in debito con chi ha creduto in me, soprattutto la Motorsport Ireland Rally Academy, John Coyne, e ovviamente Hyundai Motorsport Customer Racing. E' un grande modo di terminare l'anno".