Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy, vincitore in patria del Motorsport Ireland Billy Coleman Award, sulla Hyundai i20 R5 condivisa con Keaton Williams non si è dato per vinto in un'ostica gara.



“Molta gente ha lavorato tanto per farci correre ed è fantastico ringraziarla ottenendo un risultato del genere al debutto nel FIA European Rally Championship - ha detto McErlean - Ho imparato molto sulla macchina e di me stesso molto più nelle PS di sabato mattina che in tutta la mia carriera. E' stata una sfida unica in una gara veramente tosta, ma mi sono divertito".



“Adesso è chiaro perché i migliori piloti dell'ERC l'hanno definita una delle più difficili del calendario, ma sono contento di non aver avuto problemi particolari e di aver corso in modo pulito. Peccato per la foratura, ma era inevitabile e le gomme Michelin hanno comunque lavorato alla grande. Sono al settimo cielo".



McErlean ha anche ringraziato coloro che l'hanno portato al debutto nell'ERC.



"Non sarebbe stato possibile se non ci fossero stati Motorsport Ireland Rally Academy, Michelin Motorsport, Andrew Johns e Hyundai Motorsport Customer Racing, e ovviamente John Coyne. La PCRS Rallysport mi ha dato una grande macchina, è stata una esperienza fantastica".



Su FIAERC.it a breve il resoconto anche di Callum Devine, settimo con l'altra Hyundai della Motorsport Ireland Rally Academy.