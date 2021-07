Josh McErlean prevede di utilizzare l'esperienza che ha acquisito al Rally di Alba nell'evento italiano del FIA European Rally Championship.

Il 22enne è arrivato terzo nell'evento su una Hyundai i20 R5 e al Rally di Roma Capitale (23-25 luglio) segna il rientro nell'ERC dopo il Rally Islas Canarias di novembre.



"E' fantastico essere di nuovo nell'ERC", ha detto il pilota supportato dalla Motorsport Ireland Rally Academy. "Abbiamo fatto alcuni buoni chilometri da allora e speriamo di poter mostrare una buona velocità e di esibirci a livello europeo".



"Non c'è un obiettivo specifico, è solo quello di continuare col passo che abbiamo avuto al Rally di Alba".



"L'asfalto italiano è rotto in alcuni punti, ma poi liscio sulle strade principali. Alba è stato un bene per la messa a punto della macchina, una buona iniezione di fiducia per me e la squadra e per entrare in ritmo".

