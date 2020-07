-

Zelindo Melegari è al comando della Classe FIA ERC2 al Rally di Roma Capitale dopo che Dariusz Poloński si è dovuto ritirare per un sospetto problema al turbo.

Il polacco era stato il più rapido nella PS1 con la propria Abarth 124 Rally, che però lo ha tradito dopo 5km della PS2.



Per Melegari e il suo co-pilota Corrado Bonato è un bel rientro dato che erano reduci dal brutto incidente del Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto.



Andrea Mabellini è secondo e leader in Abarth Rally Cup, seguito da Roberto Gobbin, che ha scavalcato in ERC2 Petr Nešetříl (Porsche 997 GT3).



Completano la graduatoria Igor Widłak e Dmitry Feofanov.

ERC Il Rally di Roma Capitale in diretta su ERC Radio per la Tappa 2 DA 2 ORE

The post Melegari al top in ERC2, problemi per Poloński appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Vogel prima donna al Rally di Roma Capitale DA 3 ORE