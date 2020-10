Al Rally Fafe Montelongo, l'emiliano ha portato al debutto nella serie l'auto della CHAZEL Technologie Course, ma nella PS6 è finito fuori strada. Tornato in azione domenica, ha concluso a punti in ERC2.



“Abbiamo fatto un errore che è stato pagato a carissimo prezzo, mi dispiace - ha detto Melegari - Forse ho spinto troppo all'inizio, mentre mi servivano più km per conoscere la macchina. Comunque le sensazioni erano buone, ma è chiaro che quando sei al volante tendi a dare sempre di più. Mi dispiace per la Alpine in quello che era il primo rally nell'ERC”.