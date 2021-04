Zelindo Melegari si è imposto al Rally Adriatico lo scorso weekend.

L'emiliano quest'anno punterà a vincere la Classe produzione ERC2 del FIA European Rally Championship, per la quale si è preparato svettando in Classe 4 del CIRT con la Subaru Impreza condivisa con Manuel Fenoli.



Il pilota della Movisport nel 2017 chiuse secondo in ERC2 alle spalle di Tibor Érdi Jr., mentre l'anno scorso terminò terzo al rientro dopo il terribile incidente patito al Barum Czech Rally Zlín 2019.



Melgari sta anche seguendo nel FIA WRC2 la crescita di Nikolay Gryazin.



L'ERC comincerà il 18-20 giugno con l'ORLEN 77th Rally Poland.

