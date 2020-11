La A110 RGT della CHAZEL Technologie Course aveva debuttato nelle mani dell'emiliano al Rally Fafe Montelongo e nonostante un incidente nella Tappa 1 aveva mostrato di avere un bel potenziale.



“Siamo molto contenti di aver iscritto la Alpine A110 RGT con Zelindo Melegari per le Canarie - dice Louis Chazel - E' il rally perfetto per questa macchina e ora Zelindo ha più esperienza da sfruttare. Inoltre la Alpine si trova meglio su questo tipo di strade, con asfalto che dà tanta aderenza".



"Il nostro team di ingegneri ha lavorato tanto per trovare il set-up migliore per le Canarie, dove andammo bene con Germain Bonnefis in 2WD con la Renault Mégane N4 nel 2013. Prepareremo al meglio l'auto per l'equipaggio italiano e spero che Zelindo possa lottare per la vittoria in ERC2 e vincere il titolo".



Il Rally Islas Canarias si terrà il 26-28 novembre. Melegari era al volante della Subaru Impreza al Rally Hungary con la quale ha chiuso secondo.