Il pilota della Movisport è al comando della classifica produzione davanti a Tibor Érdi Jr, e nella gara del CIR ha terminato primo in Classe N4 e 31° assoluto portandosi a casa il titolo di categoria al volante della Subaru Impreza messa a punto dalla GB Motors, che è la stessa macchina con la quale aveva vinto il Rally di Roma Capitale.



“Quando, a volte, si dice... “il caso”! Quest’anno un po’ particolare, con i campionati rimaneggiati per via della pandemia, proprio non si pensava a fare qualcosa in Italia ed invece ecco che siamo qua a festeggiare un titolo tricolore decisamente inaspettato. Alla vigilia della gara di Verona abbiamo visto che poteva esserci un spiraglio per portare a casa un titolo e ci abbiamo provato. Ci è andata bene, ma non era per nulla scontato. Abbiamo trovato condizioni al limite, a Verona, una gara davvero “tosta” alla vecchia maniera, dove le possibilità di rimanerci male erano dietro ad ogni angolo, dietro ad ogni curva, lo dimostra il fatto dei tanti ritiri anche tra i “big”. Oltre a darci soddisfazione per un titolo conquistato, il “2 Valli” è sicuramente una molla importante sotto l’aspetto psicologico per andare ad affrontare la prossima gara continentale in Ungheria, tra quindici giorni”, dove correremo in casa del nostro avversario principale”.



Melegari e Corrado Bonato al Due Valli hanno dovuto fare i conti con un percorso molto sporco e nebbia.



Ora si apprestano a recarsi per la prima volta a Nyíregyháza (6-8 novembre).



Foto:Mario Leonelli