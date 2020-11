Nonostante le migliaia di persone che ogni anno accorrono, la pandemia di Coronavirus impone di seguire le linee guida che oggi hanno visto il Governo locale imporre lo svolgimento della gara a porte chiuse.



"L'organizzazione chiede con fermezza ai tifosi la loro comprensione e, soprattutto, la loro collaborazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di controllo di salute e sicurezza indicate, il Direttore di gara, su richiesta dell'autorità competente, sospenderà l'attività programmata", si legge nella nota ufficiale.



"Per garantire il corretto svolgimento di questo evento in ciascuna delle sue zone, il 44° Rally Islas Canarias avrà il supporto della Guardia Civil, sia del traffico, dell'ordine pubblico e rurale, sia della polizia locale, nazionale e delle Isole Canarie. Vi aderiranno anche i membri della protezione civile di ciascuno dei comuni, nonché i commissari dell'organizzazione".



Come seguire il Rally Islas Canarias da casa

Non essendoci modo di vedere la gara in loco, ecco come seguirla da casa.



SuFacebookeYouTubediretta della conferenza stampa pre-evento alle 17;45 locali di giovedì 26 novembre, in lingua inglese e spagnola.



Venerdì 27, diretta di PS1 (10;19) e PS8 (16;10) su Facebook e YouTube.



La RFEDA si occuperò della diretta della PS9 (18;33) "Las Palmas de Gran Canaria – DISA".



Sabato 28, PS11 (10;29) e PS17 (15;45) su Facebook e YouTube.



Le immagini verranno riprese dall'elicottero e Julian Porter e Chris Rawes sentiranno i piloti all'arrivo.



Highlights ogni giorno su Eurosport ed Eurosport Player alle 23;00 (venerdì-sabato) e alle 00;30 (domenica). Video su FIAERC.it e YouTube prima, durante e dopo il rally.



ERC All Access su Eurosport alle 00;30 del 2 dicembre e Rally Review sui canali globali.



Televisión Canaria trasmetterà 70' di speciale alle 18;00 locali del 29 novembre.



Notizie e live timing: FIAERC.it



ERC Radio: diretta dal termine di ogni PS, disponibile su FIAERC.it o tramite la app ERC.



Social media: pagine ERC di Facebook, Instagram, Twitter.