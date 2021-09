Bastien Bergounhe ha ottenuto il suo miglior risultato nel Clio Trophy by Toksport WRT al Barum Czech Rally Zlín, e ha ringraziato i fan per la bella atmosfera lungo le PS.

Il francese è arrivato secondo dietro ad Andrea Mabellini nella categoria per le Clio Rally5 gommate MICHELIN, migliorando il suo precedente miglior risultato (terzo in Polonia).



"È stato un grande rally, con fan fantastici intorno alle PS e ovunque", ha detto Bergounhe, che è co-pilotato da Mathieu Descharne. "Ci siamo divertiti molto e vi ringraziamo per questo. È stato difficile con un sacco di possibilità di uscire di strada, ma siamo qui al traguardo con il nostro miglior risultato quindi va bene"



Il Clio Trophy by Toksport WRT al Rally d'Ungheria vivrà l'ultimo round e Bergounhe è quarto in classifica.

