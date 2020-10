Erik Cais ha ottenuto il suo miglior risultato nel FIA European Rally Championship e in ERC1 Junior combattendo contro Dominik Dinkel.

Al Rally Fafe Montelongo il pilota dello Yacco ACCR Team ha chiuso terzo dietro al tedesco per 5"6 in condizioni durissime.



“E' stato fantastico chiudere in Top10 e lottare contro Dominik - ha detto Cais - Mi sono trovato bene, ho cercato di spingere il più possibile, ma qui cambiava tutto, dall'asfalto alle condizioni meteo".