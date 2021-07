Il norvegese stava cercando di prendere e passare Simone Tempestini per la settima posizione sulla PS13, un risultato che lo avrebbe messo in cima alla classifica dopo tre turni e l’uscita di Lukyanuk domenica mattina. Ma l’errore e l’ottimo finale di Tempestini hanno fatto sì che le posizioni rimanessero invariate.

“Ho cercato di prendere le auto davanti, sapevo che sarebbe stata dura ma ho cercato di dare tutto e sono uscito in una curva in quinta marcia”, ha detto Mikkelsen. “Sono fortunato ad essere qui, ma ci abbiamo provato. Era una destra-sinistra, c’era della ghiaia, abbiamo perso il posteriore e siamo usciti. Sono molto fortunato”.

Il testacoda ha completato un weekend di frustrazione per il pilota della Toksport WRT, che ha riportato un rischio a due ruote sulla PS2 in seguito a una botta e non è mai stato veramente a suo agio con l’assetto della sua Škoda Fabia Rally2 e le note.

ERC Poloński regala la vittoria casalinga all’Abarth a Roma 12 ORE FA

“È stata dura”, ha detto. “Molto dipende dalla preparazione che arriva direttamente dall’Estonia e da molti rally su sterrato di fila e solo un piccolissimo test prima. Ieri avevo solo bisogno di mettermi in riga. Non credo di aver avuto l’aggressività e la velocità nelle curve che è necessario avere su asfalto. Ma oggi è stato molto meglio e dobbiamo imparare da questo”.

externalCliccate quihttps://www.fiaerc.com/standings-2/None per le classifiche ERC.

ERC Mabellini vince la battaglia del Clio Trophy by Toksport WRT 15 ORE FA