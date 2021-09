Andreas Mikkelsen difenderà il primato nel FIA European Rally Championship al 55° Rally delle Azzorre reduce da una vittoria mondiale.

Il pilota della Toksport WRT ha centrato il trionfo nel WRC2 all'EKO Acropolis Rally of Gods battendo il compagno di squadra Marco Bulacia oggi (domenica), un risultato che lo mantiene in testa alla categoria del Mondiale.



Dopo la sua affermazione con la Škoda Fabia Rally2 insieme al nuovo co-pilota Elliott Edmondson, Mikkelsen ha detto: "È stato un fine settimana molto buono. Avevamo una tattica per stare fuori dai guai. Abbiamo cercato di evitare il maggior numero possibile di pietre e non mi sembra che abbiamo guidato molto veloce, ma abbiamo fatto il lavoro che dovevamo. Questa mattina ero solo 0"8 dietro Marco, quindi ho deciso di spingere, ma sapevo che dovevo finire il rally per prima cosa. Ho cercato di guidare nel modo più veloce e sicuro possibile. Abbiamo preso un buon distacco e poi non abbiamo rischiato troppo nella Power Stage".



Dopo quattro gare Mikkelsen è il leader provvisorio dell'ERC con 19 punti di vantaggio su Miko Marczyk (Team ORLEN). Il 55° Rally delle Azzorre si svolge dal 16 al 18 settembre.



Nel frattempo, nella classe WRC3 in Grecia, il triplo campione ERC Kajetan Kajetanowicz ha battuto il vincitore del titolo ERC 2019 Chris Ingram nella lotta per il secondo posto, con Yohan Rossel - visto in ERC3 - vincitore con il Saintéloc Junior Team. Nikolay Gryazin, il campione ERC1 Junior del 2018, è arrivato terzo nel WRC2.



Foto: Acropolisrally.gr

