Andreas Mikkelsen ha già cominciato la stagione 2022 dopo tre mesi dal titolo vinto nel FIA European Rally Championship.

Il Campione in carica, che si è aggiudicato anche il WRC2, affronta per la prima volta la Dakar coi suoi 4000km durissimi in Arabia Saudita (2-14 gennaio).



Il norvegese è stato chiamato a sostituire Mitch Guthrie Jr nel Red Bull Off-Road Junior Team in quello che è il primo round del FIA World Rally-Raid Championship.



Mikkelsen non ha mai corso i rally raid e con l'OT3 by Overdrive, ma assieme ad Ola Fløene punta a divertirsi.



“E' una grande occasione per me essere qui - dice il 32enne - Con Ola avevo sempre detto che un giorno mi sarebbe piaciuto fare la Dakar, per cui eccomi qui! Sono molto grato a tutti coloro che mi hanno offerto l'opportunità".



“Non mi aspettavo di esserci, ma vista la situazione mondiale, si è verificata l'occasione. Mi dispiace per Mitch, so che con Ola si erano preparati duramente, per me sarà una avventura diversa dato che sono abituato a correre per un weekend solo”.



La stagione 2022 dell'ERC parte invece con il Rally Serras de Fafe e Felgueiras l'11-13 marzo.



