Andreas Mikkelsen sarà il primo sulla strada nelle sei PS di sabato dopo aver scelto di aprire la Tappa 1 del Rally di Roma Capitale durante la cerimonia di selezione della partenza sotto Castel Sant'Angelo nella Città Eterna.

Il pilota Toksport WRT era il settimo a scegliere la sua posizione per l'azione di domani nel FIA ERC e ha optato per il primo posto con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo."Non ho idea [della nostra posizione su strada per domani]. Non lo so, probabilmente c'è un motivo per cui i piloti italiani partono più indietro", ha detto.Nikolay Gryazin si era guadagnato il diritto di scegliere per primo dopo essere stato il più veloce nella fase di qualificazione. Ha creduto nel 15° posto, l'ultimo posto disponibile.