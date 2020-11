Andreas Mikkelsen sarà il primo pilota ad entrare in azione al Rally Islas Canarias per la Tappa 1 dell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

Reduce dalla vittoria al Rally Hungary, il norvegese ha ottenuto il quarto crono nella Qualifying Stage con la Škoda Fabia Rally2 Evo del Topp-Cars Rally Team.



Miko Marczyk (ORLEN Team), il più rapido della prova, ha scelto invece il 12° posto con la speranza che il percorso sia pulito, visto che nella notte è prevista pioggia.



Craig Breen (Team MRF Tyres), secondo al traguardo, ha invece optato per la 15a piazza, mentre Oliver Solberg sarà 5° e il suo rivale dell'ERC1 Junior, Grégoire Munster (BMA Autosport) 16°.



Il leader ERC Alexey Lukyanuk aveva ottenuto solamente la 34a prestazione e sarà 27°, ma il russo potrà appunto sperare in un fondo via via asciutto.



Rally Islas Canarias 2020 - Ordine di partenza Tappa 1