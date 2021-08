Dopo aver vinto la Qualifying Stage, Andreas Mikkelsen ha scelto di essere il primo pilota del FIA European Rally Championship a partire al Barum Czech Rally Zlín per la Tappa 1.

Il portacolori della Toksport WRT ha svettato in prova con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo e nel pomeriggio nella piazza principale di Zlín ha potuto decidere per primo in quale posizione scattare domani.



"Non era una scelta facile perché se non piove sarebbe meglio essere un po' più indietro, in modo che ti puliscano la traiettoria, mentre se è bagnato puoi evitare l'eccessivo sporco. Dipende molto dalle condizioni, pensiamo che ci sia pioggia, quindi vediamo".



La Tappa 1 di sabato misura 127,18km e si apre con i 12,73km della "Březová" alle 9;31.



Questa sera ci sarà la PS1 "Zlín" alle 21;15.

