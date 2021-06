Andreas Mikkelsen ha inaugurato la Tappa 2 dell' ORLEN 77th Rally Poland centrando il successo nella PS12 Gmina Mragowo (in diretta su Facebook e YouTube) con 8"3 di margine sul leader Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2).

Il pilota della Toksport WRT, al volante della propria Škoda Fabia Rally2 Evo, si trova ora a 22"6 dal russo.



“Stiamo cercando di gestire la situazione, divertirci e mettere pressione a Lukyanuk - ha detto il norvegese, vincitore anche nella PS11 - Le strade sono molto insidiose per le gomme, sto cercando di preservarle. Non ci sono stati comunque guai e anche se avrei potuto spingere di più, va bene così".



Lukyanuk sta invece pensando al terzo titolo nel FIA European Rally Championship, dunque non vuole gettare al vento tutto.



“Andreas pare stia spingendo al massimo, quindi è meglio gestire. Queste strade sono dure e ho anche preso una gomma di ricambio in più, il che non aiuta nel peso. Forse sono stato troppo prudente, ma per ora va bene. E' bello essere al comando, ora vediamo la nuova PS come sarà".



La PS13 Przasnysz è prevista per le 13;35, mentre il gran finale si terrà a Varsavia alle 18;00.

