Il Rally Serras de Fafe e Felgueiras è combattutissimo dai piloti del FIA European Rally Championship, che hanno appena chiuso la prima parte della Tappa 2.

Nella PS9, Andreas Mikkelsen (Toksport WRT) ha preceduto Miko Marczyk (ORLEN Team), con Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team, nella foto) subito dietro.Dani Sordo (Team MRF Tyres) ha vinto la PS10 "Sta Quitéria" per appena 0"1 su Lukyanuk, che si è avvicinato a Mikkelsen per 0"7, con Marczyk vicinissimo.Il pilota della Škoda Fabia Rally2 Evo ha poi preceduto di nuovo il russo nella PS11 "Montim" per 1"2, allungando ancora nella "Lameirinha" con il celebre salto Pedra Sentada.Mikkelsen qui ha preceduto Sordo e Nil Solans (Rallye Team Spain), con la Citroën C3 Rally2 di Lukyanuk arrivata con 7"4 di ritardo.“E' andata bene, l'ultima volta che ero venuto qui mi ero capottato - spiega Mikkelsen - Ho cercato di non correre rischi e tenere il ritmo, mi sto divertendo".Terzo Armindo Araújo, che continua a precedere il rivale diretto Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2 - Team Hyundai Portugal) nella classifica portoghese, anche perché quest'ultimo ha lamentato un assetto troppo morbido.Top5 per Solans, seguito da Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rally2) e Yoann Bonato.Marczyk è salito al nono posto superando Benito Guerra, dato che il messicano è andato lungo ad un bivio. Ricardo Teodósio è 11°, mentre Sordo, rientrato in azione dopo l'incidente di ieri, nella PS9 ha perso il paraurti della sua Hyundai i20 R5, prendendo comunque il 13° posto dietro al leader ERC2, Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica), dopo aver passato Miguel Correia. Alberto Battistolli completa la top 15 con dietro José Pedro Fontes e Joan Vinyes, che ha forato nella PS12.In ERC2, Dmitry Feofanov è salito secondo passando Pardo e Vinyes, con Victor Cartier fermo nella PS10 per un guasto alla pompa della benzina.Pep Bassas resta davanti a Jean-Baptiste Franceschi in ERC3, Pedro Almeida è terzo.La PS13 "Seixoso" è in programma alle 13;20 (14;20 CET).per l'ordine di partenza della Tappa 2per l'itinerarioper il live timing Cliccate QUI per le dirette Cliccate QUI per sentire ERC Radio