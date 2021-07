La ricerca di Andreas Mikkelsen di una prima vittoria nel Campionato Europeo Rally FIA 2021 continua dopo il suo debutto al Rally Liepāja.

Il norvegese si è classificato quinto assoluto all'evento sterrato lettone, anche se l'imposizione di una penalità di un minuto ha fatto sì che non riuscisse a battere Nikolay Gryazin per poco più di 13 secondi con la Škoda Fabia Rally2 che condivide con il co-pilota Ola Fløene.



"È stato sicuramente piacevole venire qui, un evento incredibile, tappe incredibili", ha detto il pilota della Toksport WRT. "Sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi con la potenza e non è stato facile lottare per i tempi migliori. Senza questi, i crono sarebbero stati molto migliori. È stato un fine settimana difficile, difficile da capire le strade, come il Rally di Finlandia per la prima volta".

