Andreas Mikkelsen è stato tra i campioni premiati alla cerimonia della FIA a Parigi ieri sera, dove ha ricevuto il trofeo dell'organo di governo per aver vinto il Campionato Europeo Rally FIA nel 2021.

Il 32enne ha trionfato al Rally d'Ungheria, risultato rimasto provvisorio fino a dopo il raduno stellato al Carrousel du Louvre nella capitale francese, come da tradizione.



La celebrazione, condotta dai presentatori televisivi Julien Fébreau e Nicki Shields, è stata l'ultima apparizione di Jean Todt in qualità di presidente FIA, dato che il suo mandato termina oggi (venerdì) dopo 12 anni.



Alla guida di una Škoda Fabia Rally2 gommata MICHELIN della Toksport WRT, Mikkelsen ha conquistato importanti vittorie al 55° Rally delle Azzorre e al Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Ha anche vinto il titolo WRC2 durante una grande stagione per il norvegese.



Anche la spagnola Sara Fernández era presente come regina ERC fra i Co-Piloti con il Rallye Team Spain.

