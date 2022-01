Il 55th Azores Rallye e il Rally Serras de Fafe e Felgueiras sono nella personale Top5 di Andreas Mikkelsen del 2021.

Il Campione del FIA European Rally Championship e FIA WRC2 ha scelto i migliori momenti dell'anno passato, includendo anche i successi al Rallye Monte-Carlo e all'Acropolis Rally in Grecia.



In una intervista pubblicata su Skoda-motorsport.com, il norvegese ha evidenziato i trionfi ottenuti con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT in Portogallo.



“I due rally dell'ERC, alle Azzorre e a Fafe, sono fra i miei preferiti perché abbiamo lottato contro Dani Sordo in entrambi, riuscendo comunque a vincerli", ha detto Mikkelsen.

