Il pilota del Topp-Cars Rally Team ha montato gomme da asciutto sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo al via e con la strada bagnata si è ritrovato già nelle retrovie per tutta la Tappa 1.



“Non avevamo mai la temperatura sulle gomme e quindi l'aderenza mancava - spiega il norvegese - In curva si sbandava ed ero lentissimo, ma qui scegliere bene le gomme era una lotteria ed è un peccato perché l'auto era ottima, solo che non potevo spingere".



Dopo aver vinto in Ungheria con Ola Fløene, Mikkelsen ha chiamato Anders Jæger-Amland alle Canarie per navigarlo, terminando in sesta posizione.



"Quest'anno è stato un rally molto diverso dal solito e il meteo era un incubo. Praticamente abbiamo perso tutto venerdì con la scelta di gomme, dunque bisognerà lavorare su sta cosa. Spero di avere situazioni più prevedibili in futuro".