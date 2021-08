Andreas Mikkelsen è il nuovo leader del FIA European Rally Championship.

Chiudendo alle spalle del vincitore Jan Kopecký al Barum Czech Rally Zlín, il norvegese supera Alexey Lukyanuk per 29 punti in classifica, mentre Miko Marczyk e Efrén Llarena salgono sul podio virtuale.



Il pilota della Toksport WRT era giunto in Repubblica Ceca con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo gommata MICHELIN con un solo punto di ritardo dal russo, che però non ha potuto correre a seguito dell'incidente occorsogli nei test di mercoledì.



“Era importantissimo per il campionato e ora abbiamo un buon margine. Dispiace chiaramente per Lukyanuk che non abbia potuto essere nella lotta, ma sono contento delle prestazioni di questo weekend, anche se sapevamo che con 10 anni di assenza qui avremmo faticato molto contro i piloti di casa. Prima del rally avrei firmato per tornare a casa con un secondo posto”. ha detto Mikkelsen.



Classifica piloti



1 Andreas Mikkelsen (NOR) 96 punti

2 Miko Marczyk (POL) 78

3 Efrén Llarena (ESP) 76

4 Alexey Lukyanuk (RUS) 67

5 Norbert Herczig (HUN) 67

ERC Marczyk vola nell’ERC-MICHELIN Talent Factory a Zlin 9 ORE FA

ERC ERC Zlin, Tappa 2: amarezza per Cais, Kopecky continua a dominare il Barum Rally 10 ORE FA