Andreas Mikkelsen è il nuovo leader del 55th Azores Rallye, che ora sale sul vulcano per la PS delle 10;53 locali.

Il pilota della Toksport WRT ha superato Dani Sordo nella PS8 "Feteiras" per 1"9.Ora i piloti affronteranno i mitici 24,01km della "Sete Cidades", con Ricardo Moura che è sempre terzo, ma a 20"1 dalla vetta.