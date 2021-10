Il leader del FIA European Rally Championship, Andreas Mikkelsen, crede di poter combattere a Fafe nonostante un pneumatico posteriore destro danneggiato sulla PS4.

Il norvegese era a 2"2 da Dani Sordo (Team MRF Tyres) prima della "Boticas", ma è scivolato 28"9 dietro il suo rivale della Hyundai.



Nel pomeriggio l'idea del pilota Toksport WRT è di rimontare, sperando che le condizioni meteorologiche restino così.



"Ho avuto una foratura, ma non so davvero perché, non ho colpito nulla", ha spiegato Mikkelsen. "Era sulla parte posteriore destra e gradualmente ho sentito di avere sempre meno grip; davvero strano".



"Stavamo avendo una bella lotta [con Dani fino a quel momento], quindi è davvero un peccato, ma in queste condizioni 30" sono ancora possibili da recuperare e non mi arrendo. La macchina ha funzionato davvero bene, solo questo episodio ha rovinato tutto".



Mikkelsen, che è co-pilotato da Elliott Edmondson, aveva condotto dopo la PS1, ma ha perso secondi nella PS2 causa nebbia.



"C'era un po' di nebbia nella seconda PS e ho perso un po' contro Dani, ma è una prova che si corre ogni anno, quindi lui la conosce molto bene e ha fatto un ottimo tempo. Ho faticato un po' di più con la nebbia, ma abbiamo fatto del nostro meglio".



"Spero in condizioni difficili [questo pomeriggio], poi è più facile recuperare se osi un po', quindi vediamo. Devo ancora tenere il titolo a mente. Ma ho detto a Elliott al traguardo dopo che abbiamo avuto la foratura, significa che il pomeriggio sarà una questione mentale!"

