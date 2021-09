Andreas Mikkelsen non vede l'ora di affrontare il 55° Rally delle Azzorre perché è uno dei suoi preferiti in assoluto nel mondo.

Il leader del FIA European Rally Championship ha corsp l'evento in due occasioni precedenti. Dopo essere arrivato secondo nel 2011, ha ottenuto la vittoria nel 2012.



"Ho grandi ricordi, è davvero uno dei miei rally preferiti in assoluto nel mondo, quindi non vedo l'ora di tornarci", ha detto il pilota Toksport WRT, che corre con una Škoda Fabia Rally2 Evo. "È incredibile, la PS Sete Cidades in cima al vulcano è pazzesca, una vista davvero bella. Come ultima prova del rally può essere incredibile, considerando anche la possibile nebbia".

