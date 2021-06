Andreas Mikkelsen ha sottolineato l'importanza di un test in Lettonia prima della gara del FIA European Rally Championship.

Il norvegese ha ammesso al termine dell'ORLEN 77th Rally Poland che si sta ancora adattando alla sua Škoda Fabia Rally2 Evo sulla terra, per cui vuole sfruttare le prove prima della Lettonia per aumentare le sue possibilità di agguantare il gradino più alto del podio dopo aver terminato secondo dietro ad Alexey Lukyanuk.



"Al momento sento che siamo un passo indietro, quindi ho bisogno di fare alcune modifiche per essere a mio agio su questo tipo di strade e per attaccare davvero. Abbiamo un test prima e questo sarà importante per essere in grado di combattere".

