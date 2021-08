Andreas Mikkelsen avrà un nuovo co-pilota al suo fianco quando riprenderà la sua lotta nel FIA European Rally Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Dopo il Rally di Roma Capitale, Ola Fløene ha interrotto la lunga collaborazione con il suo collega norvegese per concentrarsi sul suo lavoro.



Mikkelsen e Fløene hanno lavorato insieme per la prima volta in un evento nel Regno Unito, il Quinton Stages Rally, nel luglio 2006, che ha avuto luogo poco dopo che il pilota aveva compiuto 17 anni. Anche se Mikkelsen ha lavorato con Mikko Markkula e Anders Jæger, il navigatore 52enne è stato sempre presente sulla Škoda Fabia Rally2 Evo.



"Sono sicuro che farà cose incredibili nel suo programma di rally raid e lo ringrazio per il suo grande lavoro, le emozioni e la storia che abbiamo condiviso insieme fianco a fianco dal 2006", ha scritto il pilota della Toksport WRT su Facebook.



Il loro evento finale a Roma non è stata la celebrazione che avevano sperato dopo che Mikkelsen ha lottato nelle retrovie, chiudendo ottavo con un testacoda finale.

