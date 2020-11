8 anni fa il norvegese fu beffato da un problema al motore della sua Škoda Fabia S2000, dando così il modo di vincere ad Jan Kopecký.



Reduce dal successo al Rally Hungary, l'attuale pilota del Topp-Cars Rally Team potrà replicare con la Škoda Fabia Rally2 Evo.



“Ovviamente farò di tutto per vincere il rally, come in tutte le gare che faccio - ha detto Mikkelsen a Motorsport.com/Autosport - Non penso di farcela facilmente perché è comunque un rally complicato ed è semplice per tutti andare forte con questa aderenza. Cercherò di guadagnare all'inizio per poi gestire".



Il Rally Islas Canarias si terrà il 26-28 novembre.



Nella foto: Mikkelsen ed Ola Fløene nella gara dell'Intercontinental Rally Challenge 2012.