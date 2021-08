Andreas Mikkelsen è partito alla grande al Barum Czech Rally Zlín realizzando il miglior tempo nella Qualifying Stage.

Affiancato da Jonas Andersson, il pilota della Toksport WRT ha fermato il cronometro sul 2'34"711 al termine dei 4,07km della "Malenovice" con la sua Škoda Fabia Rally 2 Evo.



In questo modo il norvegese potrà decidere per primo in che posizione partire per la Tappa 1 di un weekend che si preannunciaa bagnato: "Abbiamo trovato condizioni difficili, come ci aspettavamo. C'era tanto fango, ma non è una sorpresa".



Nell'ERC-MICHELIN Talent Factory spicca Erik Cais, secondo a 0"524 dalla vetta con la Ford Fiesta Rally2 dello Yacco ACCR Team, seguito da Jan Kopecký, che realizza un 2'35"241 con la Fabia dell'Agrotec Škoda Rally Team navigato da Jan Hloušek.



Cais ha però lamentato un problemino: “La valvola pop-off si è aperta tre volte, il crono era buono e sono un po' deluso perché speravo di arrivare per primo nel round di casa. Vediamo".



Miko Marczyk (ORLEN Team) e Jari Huttunen (Team MRF Tyres) completano la Top5 davanti a Filip Mareš (Campione 2019 ERC1 Junior), Simon Wagner e Yoann Bonato, il primo dei debuttanti a Zlín.



L'idolo locale Tomáš Kostka e Miroslav Jakeš sono in Top10 davanti a Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), Dominik Stříteský, Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Adam Březík e Petr Semerád, che potranno prendere parte alla selezione dell'ordine di partenza, prevista a Zlín alle 16;30.



Solo 16° Efrén Llarena (Rallye Team Spain) per via di un problema al differenziale posteriore, con dietro Luis Vilariño e Martin Koči, chiamato all'ultimo per sostituire Roman Odložilík: "E' la prima volta che guido una macchina a trazione integrale dopo oltre 1 anno e debbo riabituarmi".



Tibor Érdi Jr è stato il più veloce dell'ERC2, Ken Torn in ERC Junior con la sua Rally3 gommata Pirelli, Jean-Baptiste Franceschi dell'ERC3/ERC3 Junior sulla Renault Clio Rally4, Dariusz Poloński in Abarth Rally Cup e Paulo Soria nel Clio Trophy by Toksport WRT.



La Qualifying Stage è andata in scena senza il leader ERC Alexey Lukyanuk. Il pilota del Saintéloc Junior Team ha avuto un incidente nei test e la sua Citroën C3 Rally2 è risultata troppo danneggiata per essere al via.



CliccateQUIper vedere tutti i risultati della Qualifying Stage.

