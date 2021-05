La nuova categoria FIA Rally3 che caratterizzerà il FIA ERC Junior Championship nel 2021 è il naturale passaggio dalla Rally4 alla Rally2 nel sistema piramidale rallistico.

Richard Millener, Team Principal dell'M-Sport Ford World Rally Team, si è detto grande sostenitore di questa nuova Classe, dove gareggeranno le Ford Fiesta Rally3.



"La Rally3 è una categoria davvero ottima - ha detto Millener - Ci sono molte persone che vorranno ancora passare alla Rally2 dalla Rally4 perché è una categoria molto diversa. Ma la Rally3 aiuterà ad alleviare quel salto e permetterà anche alle persone di fare una tappa intermedia, migliorando le note e il modo in cui si lavora insieme quando la macchina è più veloce".



"Un anno nella Rally3 potrebbe sicuramente farti crescere e l'anno dopo passare alla Rally2. E' quel passo che consiglio alla maggior parte delle persone che dopo la Rally4 vogliono fare un salto di categoria. La Rally3 è perfetta in questo senso come tappa intermedia e le prestazioni della macchina sono molto promettenti"



La stagione 2021 dell'ERC comincerà con l'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno.

