Missione compiuta per Dinkel, a punti in ERC1 Junior

Dominik Dinkel al Rally di Roma Capitale voleva imparare e migliorare in quella che era la sua prima esperienza in FIA ERC1 Junior Championship.

Al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Ursula Mayrhofer, il tedesco ha terminato 13° assoluto e 7° in Classe.



“Era la prima volta che correvo in Italia ed è stata molto difficile, ma ho imparato tanto - ha dichiarato Dinkel - La Tappa 2 è andata meglio, ho migliorato parecchie cose con le note e la macchina, alla fine hanno funzionato. L'auto è perfetta, il team ha fatto un grande lavoro con il set-up, ora sta a me migliorare il passo. Comunque è andata bene, per il futuro c'è ancora tanto da imparare e anche il prossimo rally sarà duro. L'anno scorso qualche gara su terra l'ho fatta, ma non così veloce; ci proveremo".

