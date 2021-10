Anthony Fotia ha fatto esperienza nel FIA European Rally Championship al Rally Hungary.

Il francese ed Arnaud Dunand hanno chiuso quinti in ERC3/ERC3 Junior con la loro Renault Clio Rally4, nonostante una gomma danneggiata nella PS7, lottando poi per il podio dopo che nella Qualifying Stage erano stati i più veloci in Classe.



"L'obiettivo era fare esperienza e ci siamo riusciti alla grande - ha detto il pilota della CHL Sport Auto - Ringrazio Renault Sport per l'occasione di presenziare a questa gara, oltre alla CHL Sport Auto per la professionalità e a Benjamin Boulloud per aver condiviso con me le sue conoscenze ed esperienza”.

