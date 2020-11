Il belga se la deve vedere contro le nuove Rally4, ma armato della vecchia Peugeot 208 R2 della Delta Rally con la quale però punta al podio.



“Il problema per noi sono le salite in diversi punti e contro le Rally4 sarà dura - dice Molle, che sarà affiancato da Florian Barral - Puntiamo al terzo posto in ERC3 ed ERC3 Junior, che è quello attualmente occupato e che dobbiamo difendere. Al Rally Islas Canarias il meteo sarà migliore rispetto al Belgio, quindi terminiamo l'anno con un bel sole. A Roma siamo partiti bene, vorrei finire come abbiamo cominciato. Il podio sarebbe ottimo, ma sarà anche molto dura".