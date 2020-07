Molle: “Sarà una lunga avventura in ERC3 Junior”

-

Amaury Molle si sta preparando per una lunga avventura in FIA ERC3 Junior Championship.

Il belga sarà al via del Rally di Roma Capitale con una vecchia Peugeot 208 R2, che ammette non sarà competitiva come la nuova 208 Rally4.



Il pilota della Delta Rally è comunque convinto di poter andare a punti nell'arco della stagione, sapendo anche che non tutti la faranno completamente.



“Sappiamo che c'è una differenza a km tra la mia R2 e la nuova Rally4, ma ho una macchina affidabile, mentre l'altra è nuovissima e alla prima uscita internazionale. Con la vecchia 208 la Top5 penso sia l'obiettivo ragionevole, ma siccome faremo tutta la stagione, puntiamo a terminare ogni gara per salire in classifica".



Molle verrà affiancato da Florian Barral, con il quale ha corso il Rally Internazionale del Casentino per allenarsi in vista di Fiuggi.



“Abbiamo scelto questo rally per tornare in macchina visto che era da tempo che non lo facevamo. Oltretutto l'ultima volta che abbiamo guidato la R2 è stato al Barum Rally dello scorso agosto e poi sono passato alla Citroën R5. Sono stato contento di correre il Rally del Casentino, mi ha aiutato molto perché le strade in Belgio sono diverse rispetto all'Italia, che ha un fondo da maggior aderenza. E' stata una buona esperienza".

