Molle si capotta: “Che delusione”

Amaury Molle ha parlato della grande delusione patita al Rally Liepāja.

Dopo il podio nel FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli al Rally di Roma Capitale, il belga in Lettonia sperava di ripetersi, ma con Florian Barral è andato fuori strada capottandosi nella PS6 mentre era 10°.



“Siamo finiti fuori in una sezione molto stretta - Racconta Molle - Nella PS prima eravamo andati più piano, mentre in questa volevo spingere un po' di più. Non è stata una buona idea, sono andato largo, ho toccato il bordo strada e abbiamo iniziato a capottarci. L'auto è distrutta, noi invece stiamo bene a parte qualche acciacco. C'è delusione perché stavamo migliorando sempre di più. Sono cose che accadono, ero troppo veloce, però è un peccato".

