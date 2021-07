Amaury Molle continua a superare la sua limitata esperienza sullo sterrato nel FIA European Rally Championship - e a dimostrare la sua determinazione reagendo alle avversità.

Dopo aver concluso al sesto posto nella categoria ERC3 Junior-Pirelli in Polonia, Molle si è piazzato quinto al Rally Liepāja lo scorso fine settimana, grazie a un'altra ottima prova del giovane belga, che è stato ostacolato da un problema tecnico per gran parte dell'evento.



"Siamo partiti il primo giorno con un buon ritmo, attaccando senza esagerare perché stavamo scoprendo che tipo di gara fosse", ha spiegato il pilota della TM Competition, che guida la Ford Fiesta Rally4. "Eravamo abbastanza felici perché la macchina funzionava perfettamente, stavamo migliorando le nostre prestazioni e ritmo, ed eravamo fiduciosi".



"Purtroppo, alla fine della prima tappa, il cambio ha iniziato a mostrare segni di debolezza. Nonostante tutti gli sforzi dei nostri meccanici che hanno fatto un ottimo lavoro, abbiamo continuato la nostra gara con tre marce e da quel momento in poi, è iniziata un'altra gara per noi. È stato difficile perché ci mancava la trazione in alcune sezioni delle speciali, ma ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a entrare nel parco chiuso finale e raggiungere il nostro quinto posto nell'ERC3 Junior".



Molle, che è co-pilotato dal francese Floran Barral, ha aggiunto: "È stato un vero sollievo e una soddisfazione con il sapore della vittoria per noi perché abbiamo di nuovo preso punti importanti per il campionato. I nostri rally sono sempre un'avventura unica e siamo felici di ritrovare ogni volta questa sensazione di combattività".

