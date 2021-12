Aloísio Monteiro ha parlato dell'importante ruolo della sua squadra nell'aiutare i giovani talenti del rally, confermando che è qualcosa che ha intenzione di continuare a fare in futuro.

La The Racing Factory, ha lavorato con Pedro Almeida e Pep Bassas nel FIA European Rally Championship nelle ultime stagioni, con entrambi che hanno raggiunto il successo nella categoria ERC3.



In un'intervista pubblicata su Skoda-Motorsport.com, il portoghese pilota e team principal, ha detto: "Fin dall'inizio ci siamo impegnati a cercare di lavorare anche con alcuni giovani piloti di talento; aiutandoli a crescere, non solo dal punto di vista della guida, ma anche da quello commerciale e promozionale; per aiutarli nello sviluppo della loro carriera. Questo è ovviamente parte del nostro DNA ed è qualcosa su cui vogliamo continuare a lavorare".



L'ERC è perfetto per i piloti che passano da livello nazionale ad internazionale.

Ad

ERC La Zakova non sarà più co-pilota di Cais UN GIORNO FA

ERC L’ultima Hyundai da podio ERC lascia Alzenau 11/12/2021 A 07:09