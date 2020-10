L'ultima gara nella serie per il portoghese era stato il Barum Czech Rally Zlín, mentre lo scorso weekend ha portato la sua Škoda Fabia R5 19a al traguardo.



"E' stato un buon rally con PS positive e qualche passo falso per me - spiega il pilota della The Racing Factory - Non mi aspettavo che fossero percorsi così impegnativi, ma è stato bello tornare a correre nell'ERC. Era passato tanto tempo e dovevo ritrovare il ritmo, non è facile avere un buon passo quando stai fermo per così tanto".